【午市重點睇】人民幣偏軟 金價靠穩

●美匯指數企98.33，港匯低見7.8299，離岸人民幣(CNH)續偏軟，報7.0261，日圓兌美元處109.46，歐元升至1.1006，英鎊回順至1.2933。金價報1,455美元。布油處63.86美元，紐油跌至57.84美元。道指期貨跌68點。

-【連環洗倉】首控復牌曾飆1倍，主要股東曾被斬倉。

-績後受捧，小米曾飆近5%。

-獲母企溢價提私有化，中國糧油最多漲28%。

-新股專輯：WMCH Global定價0.4元。

●【即市分析】

●【專家點評】

●亞洲股市：日股反覆上升。

●傳Panasonic向台企出售子公司，撤出半導體業務。

●摩通：明年亞股看高一線，南韓印度秤先。

●傳滙豐將200億美元資產轉移至新區塊鏈託管平台。

●特朗普簽署香港人權與民主法案，人民幣跌穿7.02關。

-「末日博士」羅家聰：《人權法》僅屬威嚇，對港影響不大。

●人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣兌每美元中間價為7.0271，較上日上調78點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.07厘。

●港元拆息︰1個月升至2.15厘。

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