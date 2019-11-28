【午市重點睇】人民幣偏軟　金價靠穩

2019年11月28日 12:02
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●美匯指數企98.33，港匯低見7.8299，離岸人民幣(CNH)續偏軟，報7.0261，日圓兌美元處109.46，歐元升至1.1006，英鎊回順至1.2933。金價報1,455美元。布油處63.86美元，紐油跌至57.84美元。道指期貨跌68點。
    ●恒生指數半日跌14點或0.05%，報26,939點。 https://bit.ly/35CQhWH
    -【連環洗倉】首控復牌曾飆1倍，主要股東曾被斬倉。
    -阿里巴巴再飆4%，突破200元大關。 https://bit.ly/35Mh6I9
    -績後受捧，小米曾飆近5%。
    -獲母企溢價提私有化，中國糧油最多漲28%。
    -新股專輯：WMCH Global定價0.4元。
    ●【即市分析】
    -醫藥股再升有難度？ https://bit.ly/2Y0QsIQ
    -阿里帶挈板塊氣氛，選股不能掉以輕心。 https://bit.ly/37JYEBC
    -中華煤氣仍值得持有嗎？ https://bit.ly/2OrMuWn
    ●【專家點評】
    -陳蓓敏：美國12月再減息機會微。 https://bit.ly/2sh6xy3
    -鄧澤堂：中國將推更多政策支持經濟發展。 https://bit.ly/2pY6N4p
    ●港股格局：郭家耀料阿里及美團可繼續破頂。 https://bit.ly/2OuOeyl
    ●A股快報：滬綜指半日跌8點或0.31%，報2,894點。 https://bit.ly/2OS1ITr
    ●亞洲股市：日股反覆上升。
    ●上調消費稅拖累！日本10月零售銷售按年急挫7.1%。 https://bit.ly/33rPM0f
    ●傳Panasonic向台企出售子公司，撤出半導體業務。
    ●摩通：明年亞股看高一線，南韓印度秤先。
    ●傳滙豐將200億美元資產轉移至新區塊鏈託管平台。
    ●特朗普簽署香港人權與民主法案，人民幣跌穿7.02關。
    -「末日博士」羅家聰：《人權法》僅屬威嚇，對港影響不大。
    ●人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
    -人民幣兌每美元中間價為7.0271，較上日上調78點子。
    -人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.07厘。
    ●【股民熱話】經濟愈差，股市愈升？係咩玩法？ https://bit.ly/2QVv31Z
    ●港元拆息︰1個月升至2.15厘。
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。