【午市重點睇】人民幣偏軟 金價靠穩
2019年11月28日 12:02
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●美匯指數企98.33，港匯低見7.8299，離岸人民幣(CNH)續偏軟，報7.0261，日圓兌美元處109.46，歐元升至1.1006，英鎊回順至1.2933。金價報1,455美元。布油處63.86美元，紐油跌至57.84美元。道指期貨跌68點。
●恒生指數半日跌14點或0.05%，報26,939點。 https://bit.ly/35CQhWH
-【連環洗倉】首控復牌曾飆1倍，主要股東曾被斬倉。
-阿里巴巴再飆4%，突破200元大關。 https://bit.ly/35Mh6I9
-績後受捧，小米曾飆近5%。
-獲母企溢價提私有化，中國糧油最多漲28%。
-新股專輯：WMCH Global定價0.4元。
●【即市分析】
-醫藥股再升有難度？ https://bit.ly/2Y0QsIQ
-阿里帶挈板塊氣氛，選股不能掉以輕心。 https://bit.ly/37JYEBC
-中華煤氣仍值得持有嗎？ https://bit.ly/2OrMuWn
●【專家點評】
-陳蓓敏：美國12月再減息機會微。 https://bit.ly/2sh6xy3
-鄧澤堂：中國將推更多政策支持經濟發展。 https://bit.ly/2pY6N4p
●港股格局：郭家耀料阿里及美團可繼續破頂。 https://bit.ly/2OuOeyl
●A股快報：滬綜指半日跌8點或0.31%，報2,894點。 https://bit.ly/2OS1ITr
●亞洲股市：日股反覆上升。
●上調消費稅拖累！日本10月零售銷售按年急挫7.1%。 https://bit.ly/33rPM0f
●傳Panasonic向台企出售子公司，撤出半導體業務。
●摩通：明年亞股看高一線，南韓印度秤先。
●傳滙豐將200億美元資產轉移至新區塊鏈託管平台。
●特朗普簽署香港人權與民主法案，人民幣跌穿7.02關。
-「末日博士」羅家聰：《人權法》僅屬威嚇，對港影響不大。
●人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣兌每美元中間價為7.0271，較上日上調78點子。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.07厘。
●【股民熱話】經濟愈差，股市愈升？係咩玩法？ https://bit.ly/2QVv31Z
●港元拆息︰1個月升至2.15厘。
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