【人權法】星展指中長期或打擊香港投資信心

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，中長期而言，可能打擊香港投資信心及改變經濟結構，由於目前未有具體範例釐清制裁因素及形式，故存在不確定性，外資在港設立公司時，將要考慮多一重政治風險。

他估計，《法案》制裁面將偏向香港貿易出入口範疇，而非資金流動。香港作為重要的金融及集資中心，有眾多新股上市及互聯互通等活動，預計華爾街亦不願香港資本流動受制，長遠來說，本地經濟結構或更側重於金融業。

至於中美貿易談判方面，他指出，牽涉國家主權等敏感議題上，中央態度將保持強硬，不排除會因《法案》通過延遲簽署首階段貿易協議，但相信實質上中美兩國均希望有關協議可以達成，情況有待觀察。

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