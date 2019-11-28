【瑞通推介】阿里巴巴交投活躍　購證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局《褐皮書》顯示美國經濟活動溫和增長，道指隔晚收報28,164點，升42點或0.15%，四連升並再創收市新高。

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，周三(27日)收升40點於26,954點的恒指，周四(28日)早段曾跌逾100點，回落至26,800點以下，其後跌幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,200萬元，反映投資者連日對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評周三最多升4.7%至105.5元，創上市新高，收市報104.2元，升3.4%，市值突破6,000億元。該股自季績公布後已連升4個交易日，累漲逾13%，14日RSI升至逾60的偏強水平。周四早段好淡爭持，暫受制於105元。該股仍是最受北水歡迎股份，周三錄8.13億元北水淨流入。輪證資金流方面，周三有逾480萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

小米集團周三收市後公布，截至9月30日止3個月，收入536.6億元人民幣，按年增加5.5%；股東應佔溢利25.25億元人民幣，按年增加1%。該股周三升1.28%，以近全日高位8.73元收市，周四早段逆市再升約2%，暫時連升4日。周三分別有逾970萬和47萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴繼續是交投最活躍港股，股價周三曾飆4.1%，創195.3元的上市新高，收市報193.2元，升近3%。恒指公司周三公布把阿里納入恒生綜合指數，下月9日生效。該股周四早段升逾3%，升穿200元再創新高。周三有超過8,400萬元淨流入其好倉，兩日累計淨流入逾1.2億元，高於其餘相關資產。

新鴻基地產以超過422億元奪得西九高鐵站商業地，創最貴地皮紀錄，惟每呎樓面地價1.3萬元。周三微跌的新地，周四早段略回，曾跌至112元，留意本月中以來的反彈走勢會否被破壞。周三分別有18萬和64萬元淨流出其好倉和淡倉。

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