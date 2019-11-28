【專家樓評】汪敦敬：二手放盤增　樓價有危機？

樓市的而且確出現了變化，近期社會氣氛好像仍然愁雲慘霧，失業、結業的消息接踵而來。在局勢未穩，普遍市民的安全感不夠的情形之下，樓市會如何變化？

筆者有以下的觀點想與各位分享。先看數據，在「施政報告」宣布後去到錄影節目的今日，屯門的二手放盤量增加了5%。5%這個數字可大可小，樓盤量增加是反映「施政報告」放寬按揭措施的成功，證明流通量大了就會多了業主放盤，這本來是好事，但要小心觀察放盤量可能會進一步加大，這是市場變天的一個關鍵觀點！

當放盤量增加多於市場成交量的時候，樓價就會因為放盤量愈來愈多而出現下調的壓力。背後隱藏了約170萬個可售住宅單位的業主，他們原本是看好樓市與經濟前景，所以不將單位放盤，但去到有一日，大部分由看好變為不看好、悲觀的時候，過少人放盤就可能會轉為過多人放盤。如果相關情況長期持續，樓價就會出現長期下調，直至2023年一手樓市供應量出現斷層為止。

以上是一個最差的情況，但目前筆者並非如此悲觀，但仍要強調放盤量增加是事關重大，各位應該要緊密留意。

祥益地產總裁 汪敦敬

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