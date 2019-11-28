畢馬威：內地料將加強逆周期措施穩經濟

畢馬威中國周四(28日)發表的2019年第四季度《中國經濟觀察》報告顯示，第三季度中國經濟增速進一步放慢，國內生產總值(GDP)實際增速為6%，較第二季度下降0.2個百分點，創1992年以來新低。受全球經濟增長持續放緩、中美經貿摩擦等因素影響，中國第四季度經濟增長依然面臨很大壓力。

報告預期，中國政府將通過更加積極的財政政策和貨幣政策，加強逆周期調節，穩定經濟增長。

面對不斷變化的國際環境和國內經濟增速放緩，報告提到，中國政府採取了一系列逆周期調節措施，確保經濟保持平穩增長。貨幣政策方面，人民銀行在8月進行了貸款市場報價利率(LPR)改革，疏通利率傳導機制。貨幣政策適度寬鬆加上通過LPR改革疏通利率傳導機制，有利於貨幣政策更加有效地發揮逆周期調節作用。

報告特別研究了中國地方政府債務問題和未來基建投資走勢，並指出地方政府一直是中國基建投資的主力，惟隨着國家房地產政策收緊導致土地出讓收入下降、對非標的融資監管不斷加強，基建投資資金來源正面臨較大下行壓力。故此，地方政府專項債對基建投資的作用正日益提升。

畢馬威中國首席經濟學家康勇指出，中國基礎設施建設未來仍有很大發展空間，尤其是三大領域的基建投資值得重點關注，包括推進區域經濟一體化相關的交通、市政管網等基建投資，推動產業結構升級的「新型基礎設施投資」，和提高民生水平的社會保障類基建投資。

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