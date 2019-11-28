【人權法】滙豐梁兆基料美國嚴格執行機會不大

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，滙豐銀行亞太區顧問梁兆基預計，短期內《法案》對經濟不會有顯著影響，但長遠可能影響投資信心。不過他預計，美國嚴格執行《法案》的機會不大，商界未有太大憂慮。

他表示，中美貿易戰顯著拖累香港貿易及金融業表現，本地經濟動力於年初起已經下滑，至近月受示威影響，內需亦同時轉弱，預期今年全年經濟負增長已成定局。至明年，由於基數較低及市場逐漸適應中美貿易戰影響，香港經濟或有輕微正增長，不過本地示威活動難以預測，內需表現仍有待觀察。

至於利率方面，他指美國聯儲局調整利率需要市場理據支持，美國第三季經濟增長勢頭不俗，通脹方面亦未有壓力。另外聯儲局需要保持獨立性，料明年美國大選前利率將會保持穩定。

－－－－－－