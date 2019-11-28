樓價UPDATES：豐連開放式獲即睇即買

細價屋苑不乏上車買家追捧，屯門豐連開放式單位剛獲買家即睇即買。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣瑆華高層D室，實用面積610方呎，以兩房包括套房設計，客飯廳方正實用，故獲同區人士以3.7萬元承租，實用呎租約60.7元。

●北角DIVA交投一向不多，本年至今共錄得5宗個案。新近一個中層C室兩房戶，實用面積493方呎，以1,026萬元易手，實用呎價20,811元。原業主於2014年3月以959萬元入市，單位5年升值7%。

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九龍區

●將軍澳區本月暫錄約120宗，當中維景灣畔佔約7宗，平均實用呎價約17,362元。該屋苑11座中層E室兩房戶，實用面積543方呎，望內園景觀，以848萬元沽出，實用呎價15,617元。

●大角咀港灣豪庭本月至今暫錄7宗成交，平均實用呎價約18,921元。項目9座高層A室，實用面積368方呎，採兩房間隔，向東南方，望開揚市景，獲用家以690萬元承接，實用呎價18,750元。上址為原業主於2016年6月以485萬元購入，持貨3年多帳面獲利205萬元。

●牛頭角淘大花園E座低層6室，實用面積390方呎，為兩房兩廳間隔，望市景。單位原叫價628萬元，放盤約一個月減價10萬元，以618萬元售出，實用呎價15,846元。該屋苑本月至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價16,127元。

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新界區

●豐連2座中層G室，實用面積275方呎，以開放式間隔，上車客見單位樓價細，間隔合用，一睇即中，以428萬元承接，實用呎價15,564元。原業主於2016年以268萬元購入，帳面獲利160萬元。

●最近元朗區二手市場交投氣氛平靜，主因買家入市態度觀望。該區溱柏7座中層G室，實用面積556方呎，為大兩房間隔。上址於本月以650萬元放售，但業主見社會氣氛不穩，叫價態度軟化，最終累減30萬元，至620萬元沽出，實用呎價11,151元。

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