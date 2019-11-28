啟德地皮平均入標數目兩年減67% 地價料續跌
2019年11月28日 15:13
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仲量聯行周四公布的《住宅銷售報告》指出，政府今年推出招標的啟德區住宅地皮所吸引的平均入標數目跌至5.5份，較兩年前大減67%，數字反映發展商投地趨審慎。
於11月13日截標的啟德(新九龍內地段6554號)住宅地皮接獲4份入標，與另一幅在7月招標售出的啟德地皮(新九龍內地段6577號)，並列區內接獲最少標書的地皮。該發展區2017年住宅地皮平均接獲16.3份標書，2018年平均入標數目為6.5份。
儘管其中一個原因是有更多發展商合組財團參與競投政府地皮，尤其大型地皮，但同時亦反映發展商在樓市下行風險增加下，嘗試減低投資額及風險。該行研究部資深董事鍾楚如指出，啟德地皮(新九龍內地段6554號)以約159.5億港元售予中國海外發展(00688)、恒基地產(00012)、九龍倉集團(00004)與嘉華國際(00173)合組財團，平均每方呎樓面地價較5個月前售出的毗鄰地皮低27%。
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