啟德地皮平均入標數目兩年減67%　地價料續跌

仲量聯行周四公布的《住宅銷售報告》指出，政府今年推出招標的啟德區住宅地皮所吸引的平均入標數目跌至5.5份，較兩年前大減67%，數字反映發展商投地趨審慎。

於11月13日截標的啟德(新九龍內地段6554號)住宅地皮接獲4份入標，與另一幅在7月招標售出的啟德地皮(新九龍內地段6577號)，並列區內接獲最少標書的地皮。該發展區2017年住宅地皮平均接獲16.3份標書，2018年平均入標數目為6.5份。

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