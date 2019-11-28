【人權法】陳樂怡料美國短期不採取激進行動

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡表示，美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，法案生效後，將會每年審視香港能否繼續享有獨立關稅區特殊地位等待遇。由於預期中美仍然期望穩定貿易經濟局勢，有意達成首階段貿易協議。因此，相信即使簽署法案後，美方短期不會採取太激進行動，短期取消香港獨立關稅區特殊地位的機會不大。

事實上，由於中資股佔恒指市值逾半，純香港企業只佔約三成。因此，人權法正式生效，短期或會有震盪，但實際對大市的影響有限。後市方面，投資者傾向審慎，觀望中方回應，會否有具體強硬反制措施。

板塊方面，不建議投資者買入本地地產及消費股，主要由於本港社會局勢不穩，削弱外資投資信心。而且旅客及本地消費皆弱，本港經濟遜色。相反，建議投資者留意中資股，一來規避香港政治風險，二來MSCI指數A股擴容完成後，H股拋售壓力減退之餘，料H股會較A股便宜，吸引資金回流。另外，她短線看好內房股，近月房企銷售理想，加上內地放寬貨幣政策，在經濟下行壓力日增的情況下，房地產調控亦有望慢慢放寬。

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