新股專輯：康寧傑瑞下周招股 綠業製藥為基投
2019年11月28日 15:25
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尚未有盈利或收入生物科技企業康寧傑瑞生物製藥(09966)周四(11月28日)起路演。據銷售文件，下周一至周四(12月2日至5日)招股，每股招股價介乎9.1至10.2港元，一手1,000股，入場費10,302.79萬元，預期12月12日首掛。
該公司是次發售1.794億股新股，其中10%為公開發售，集資最多18.29億元，集資所得約75%用於核心藥的發展；約15%用於蘇州建設新的生產及研發設施；約10%用於一般營運資金。
是次引入7名基礎投資者，合共認購1.33億美元(約10.37億港元)等值股份，相當於招股價中間價9.65元計，集資額的57%。包括泰康(Taikang)認購3,000萬美元；馬修期基金(Matthews Fund)認購2,800萬美元；景林(Greenwoods)及奧博資本(OrbiMed)各認購2,000萬美元；MSAL及清池資本(Lake Bleu Capital)各認購1,500萬美元；綠藥製藥(02186)認購500萬美元，設6個月禁售期。
該公司專注於研發、生產和商業化創新腫瘤免疫生物大分子靶向藥物，目前擁有8種腫瘤候選藥物，其中4種候選藥物處於臨床階段。
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