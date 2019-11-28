新股專輯：康寧傑瑞下周招股　綠業製藥為基投

該公司是次發售1.794億股新股，其中10%為公開發售，集資最多18.29億元，集資所得約75%用於核心藥的發展；約15%用於蘇州建設新的生產及研發設施；約10%用於一般營運資金。

該公司專注於研發、生產和商業化創新腫瘤免疫生物大分子靶向藥物，目前擁有8種腫瘤候選藥物，其中4種候選藥物處於臨床階段。

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