史上最似！全球正重演「長期蕭條」？經濟革命難免

自2008年金融海嘯後，全球央行啟動印鈔機，讓經濟復甦，惟近年副作用陸續浮現，物價出現輕微的通縮、低生產力、收入呆滯、民粹主義冒起，以及「反全球化」浪潮。如果要找歷史上相似的經驗，其結局不知是否你願意看到...

倫敦經濟機構TS Lombard全球宏觀部門主管Dario Perkins周三(27日)形容，在歷史上與目前情況極之類近的時刻，相信是1873至1896年，大約歷時23年，那個時代被稱為「荒涼的長期蕭條」。

以美國為例，當年的經濟衰退由1873年10月(註：當年中國處於清代同治12年)開始至1879年3月，直至如今依然是史上最長的經濟衰退期，之後斷斷續續再出現4次衰退時段，一共歷時161個月，即超過13年！

【1873年首次全球危機】

他說：「1873年的恐慌，可以說是第一次真正的國際危機。它始於中歐，當時維也納股票市場崩潰了，然後擴散到美國，導致有大型銀行及鐵路公司倒閉。」一場金融危機，就引發了長期的經濟不景氣，這連帶關係聽起來並不陌生。然而，Perkins對經濟蕭條的其他特徵更感興趣，他指出，「生產力下滑」是令英國受到嚴重打擊的致命因素，這是過去300多年，唯一的一段時期，其衰退程度可以與我們今天所看到的相提並論。(本文附圖)

【生產力下滑、通縮、就業轉變】

與此同時，他亦呼籲人們要注意「通縮」。雖然大多數分析員同意，隨着全球化、技術創新，以及從製造業轉向服務型經濟的綜合作用，使通脹變得溫和，但「通縮壓力在1800年代末期更強烈，導致持續不斷的價格下跌，英國從1873年到1888年，通脹平均是-1.4%。」

他又稱，長期蕭條的另一個特徵是勞動力市場「兩極化」，這是由於快速的技術變革，淘汰了勞動力的中產階級。在1800年代後期，這種創新包括電話、電燈泡，汽車等的發明。今天，我們正嘗試學習如何與人工智能一起生活。

Perkins指出，在19世紀下半部(即1850年後)帶來了全球化的浪潮，這對人們的破壞性與我們剛剛經歷的全球化一樣。工業化加上運輸和通訊領域的巨大進步，使大規模生產及農產品和廉價製成品的運輸成為可能。

【民粹主義盛行 建立新制度】

之後是怎麼？就是眾所周知的民粹主義崛起，它起源於1800年代後期。「民粹主義者」一詞最早出現在1891年，是美國中西部和南部的農民和工人，發起的充滿活力的運動名稱。大多數社會黨也成立於1800年代後期。

最後又會怎樣呢？Perkins表示，正面的影響是新型冒起的技術最終找到迎合消費者的方法，亦即是說，「這是我們今天的提醒，科技是可以為今天的問題找到出路。」在1890年代後期，經濟增長之所以能復甦，是因薪金上漲帶動，當中民粹主義扮演了重要角色，尤其是建立起嶄新的福利及工會制度。他認為，如今世界的發展就好像當年，最終亦會建立出一個新制度。

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