搶佔市場！AirPods Pro擬增產至每月200萬對

蘋果公司(Apple Inc.)得益於上月新推出的新型號無線耳機AirPods Pro，真無線耳機(TWS)頓時成為一大財源，外媒引述消息指，Apple計劃將該新型號耳機提高生產量1倍，要求中國代工廠商立訊精密(Luxshare-ICT)，將每月訂單從100萬對增加到至少200萬對，亦擬加入另一中國代工廠商歌爾(GoerTek)生產。

事實上，Counterpoint Research數據指出，自今年中起，AirPods已成為全球無線耳機的市場領導者，而因應新型號推出，預期AirPods全年的付運量，更會較去年跳升1倍至6,000萬對。

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