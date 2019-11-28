【市後重點睇】美匯續回落 歐元英鎊向好
2019年11月28日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數進一步跌至98.3，港匯企7.8286，離岸人民幣(CNH)守7.02水平，日圓兌美元處109.44，歐元及英鎊做好，分別報1.1013及1.2945。金價報1,456美元。布油處63.84美元，紐油報57.77美元。美股周四(28日)感恩節休市，道指期貨跌89點。
●港股期指結算日，恒生指數收報26,893點，跌60點或0.22%。新股王阿里巴巴收報204元，升5.59%，上市以來連升3日。
-楓葉教育全年多賺近21%，派息5.6仙。
●A股快報：滬綜指收跌0.4%，外資連續11日淨買入。
●亞洲股市：日股跌0.1%，澳股五連升。
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●【人權法】
-星展指中長期或打擊香港投資信心。
-港版末日博士指威嚇居多，對港影響不大。
-張智威稱只是中美貿易談判桌上一道配菜。
-港商指長遠尤如在商界頭上加張刀。
-黃偉豪料不影響貿易協議，港股續拉鋸。
-麥嘉嘉不擔心香港即時喪失特殊地位。
-張翹楚指社會現況對樓市影響大於法案。
-梁偉源料無阻中美簽訂貿易協議。
-滙豐梁兆基料美國嚴格執行機會不大。
-陳樂怡料美方短期不採取激進行動。
-安里證券料法案利好美股。
-黃光耀料對香港樓市影響不大。
●默克爾籲歐洲對中國及5G統一政策，否則面臨災難性結果。
●中國銀行研究院報告：料今年中國GDP增長6.1%。
●啟德地皮平均入標數目兩年減67%，地價料續跌。
●新股專輯：康寧傑瑞下周一起招股，引綠業製藥為基投。
●畢馬威：內地料將加強逆周期措施穩經濟。
●新盤混戰：長沙灣恆大．睿峰樓書上網，最細203方呎起。
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