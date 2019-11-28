新盤混戰：嘉峯匯周五起接受認購　料將提價加推

此外，他指出，嘉峯匯的開放式戶Studio Plus，開則靈感來自泰國樓盤，單位內設有趟門，買家可靈活地配合各種變型傢俬，也能隨時把開放式戶變為一房戶。

對於美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，他認為只是姿態上的表態，多於實際上的影響，而對香港樓市則沒有直接影響。

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