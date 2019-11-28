新盤混戰：嘉峯匯周五起接受認購 料將提價加推
2019年11月28日 16:23
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温偉明(右)
嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，旗下啟德嘉峯匯今日(28日)下午3時開始開放示範單位予公眾參觀，項目將於星期五(29日)起接受認購，預計下周展開首輪銷售之前，大有機會加推新一張價單，加推的單位有一定加價空間。他又指出，同系同區嘉匯部分單位成交呎價高達3萬元。
此外，他指出，嘉峯匯的開放式戶Studio Plus，開則靈感來自泰國樓盤，單位內設有趟門，買家可靈活地配合各種變型傢俬，也能隨時把開放式戶變為一房戶。
對於美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，他認為只是姿態上的表態，多於實際上的影響，而對香港樓市則沒有直接影響。
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