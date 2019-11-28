新地天水圍項目命名Wetland Seasons Park 料下月開售
2019年11月28日 16:28
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新鴻基地產副董事總經理雷霆(左)
大批新盤部署出籠。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下天水圍濕地公園路9號項目，第1期正式命名為Wetland Seasons Park，發展密度僅1.5倍。項目正待批售樓紙，料下月中可開售。
他指出，近月樓市及推盤略受中美貿易問題等影響，現時則屬最佳推盤時機。新地代理總經理胡致遠稱，項目分3期以梯級式發展，共有1,727伙。第1期包括10間洋房及5至10層高低密度住宅，共有710伙，分層戶間隔由1房、2房及3房，近75%為兩房或以下。而同系東半山Central Peak有機會年底至明年初開售。
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