新地天水圍項目命名Wetland Seasons Park　料下月開售

他指出，近月樓市及推盤略受中美貿易問題等影響，現時則屬最佳推盤時機。新地代理總經理胡致遠稱，項目分3期以梯級式發展，共有1,727伙。第1期包括10間洋房及5至10層高低密度住宅，共有710伙，分層戶間隔由1房、2房及3房，近75%為兩房或以下。而同系東半山Central Peak有機會年底至明年初開售。

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