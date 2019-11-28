迫切轉型！傳內地擬兩年內全面取締「P2P網貸平台」

外國傳媒報道，隨着去年中國「P2P網貸平台」連環爆煲，成為監管機構整頓目標，有消息指，所有P2P公司必須在最多2年的時間內，轉型成為小額貸款機構。

報道指出，P2P公司需要在1年內清算未償還的貸款，而管理超過50億元人民幣的長期貸款公司，寬限期最多可延長2年，過渡計劃將於11月底開始，目標是減少債權人損失、保持社會穩定，以及迅速有序發展普惠金融。

合格的P2P公司最低資本充足率必須高於5,000萬元人民幣，才能轉為地區性小額貸款公司，若要轉型為全國性公司，則需達10億元人民幣。

根據中國銀保監會數據，截至10月底，只有427家P2P公司仍在營運，相比2015年高峰時達6,000家。

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