全球經貿戰：首協議只是「面子交易」　執法才是棘手問題

中美能否達成首階段貿易協定仍是未知數，有經濟學家認為，這份貿易協定對雙方都不是真正的勝利。

倫敦經濟學院經濟學副教授Keyu Jin表示，首階段協議只是一項「面子交易」，雙方都可以說自己取得了一些進展。

Jin解釋稱，第一階段的交易實際上只是涉及可解決、可談判的問題，較難解決的議題則被退回，後續發展更是難料。因此，除非美國對中國降低關稅，否則對中國而言不能算是勝利，對美國來說也不是勝利，因為更棘手的知識產權和中國市場開放問題仍然存在。

Jin又指，即使中國同意對某些法律或法規作出讓步，但也需要一段時間才能實現切實改變，問題在於法規和實際執法之間存在差異。

她表示，在中國執法是棘手問題，因為它涉及很多地方政府、地方企業，而中央政府沒有完全控制權。中國正在採取實質性步驟，以確保也將執行執法，但這將需要時間。

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