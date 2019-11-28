三星手機在全球71國家佔榜首 惟在華份額不足1%
2019年11月28日 17:16
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
南韓媒體引述市場研究機構Counterpoint Research的數據指，在該公司分析90個國家的手機市場中，三星(Samsung)在71個國家的市場份額都位列第一，但在中國，卻排在華為、VIVO、OPPO等一眾國產手機商之後，市場份額不到1%，位列第九。
在全球智能手機市場，三星手機的整體市場份額達21%，亦是排名第一；若以國家劃分，三星在原產國南韓的市場份額最高，佔72%；而在智利、科威特、羅馬尼亞等，市場份額亦超過半數。
不過，在西方國家如美國、加拿大、英國及澳洲等的市場中，三星的份額仍不敵蘋果公司(Apple Inc.)，佔比由25%至37%不等。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。