三星手機在全球71國家佔榜首　惟在華份額不足1%

南韓媒體引述市場研究機構Counterpoint Research的數據指，在該公司分析90個國家的手機市場中，三星(Samsung)在71個國家的市場份額都位列第一，但在中國，卻排在華為、VIVO、OPPO等一眾國產手機商之後，市場份額不到1%，位列第九。

在全球智能手機市場，三星手機的整體市場份額達21%，亦是排名第一；若以國家劃分，三星在原產國南韓的市場份額最高，佔72%；而在智利、科威特、羅馬尼亞等，市場份額亦超過半數。

不過，在西方國家如美國、加拿大、英國及澳洲等的市場中，三星的份額仍不敵蘋果公司(Apple Inc.)，佔比由25%至37%不等。

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