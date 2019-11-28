【零售浩劫】六福6個月少賺25%　香港同店銷售續頹

期內集團於全球淨增設129間六福店舖，包括於香港淨增設2間自營店，於澳門淨增設1間自營店及於內地淨增設126間。截至9月30日，集團於全球共有1,970間店舖，多於2018年同期的1,730間，遍及香港、澳門、內地、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、美國、加拿大，以及澳洲。

期內集團整體同店銷售下跌23.8%，有別於2018年同期增長17.7%。香港及澳門市場以及內地市場的同店銷售增長分別為跌24.9%(2018年為增長21.4%)及跌15.7%(2018年為增長0.7%)。

總體而言，香港、澳門及海外市場的收入下降26.1%，至36.34億元，低於2018年同期的49.18億元，佔集團整體收入57.6%，亦低於2018年同期的62.6%，其分部溢利則下跌21%，至3.23億元，低於2018年同期的4.1億元，佔整體的38.8%，亦低於2018年的48.2%。

值得留意的是，在10月至11月首3周，澳門巿場因黃金銷售重見升幅而重拾升軌，內地市場自營店及品牌店的同店銷售跌幅亦漸見收窄，惟香港市場同店銷售下跌情況未見改善。

因此，集團業務的下行風險將會延續至下半財年，因而預期本財年的全年收入和盈利將會有雙位數字跌幅。集團未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期全年港澳市場淨增長3間店舖，並將更積極發展海外及內地市場，預期海外市場店舖全年淨增長約3間，而內地市場店舖的全年淨增長將不少於200間。

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