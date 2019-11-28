【人權法】基金料長遠將削香港商業樞紐吸引力

有歐資基金發表報告指出，美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，短線對香港影響有限，但長遠卻會對香港作為國際商業經濟樞紐構成影響，減低外商在港投資的吸引力。同時，亦增加中美貿易談判的複雜性。

該行指出，自6月香港爆發大規模示威以來，中央只透過評論讉責示威者，未有派武警或解放軍直接干預，預期未來北京會維持此態度，以免付出更大的政治代價，白宮亦難有足夠藉口指香港的自治受損，取消香港特別經濟待遇的地位。

其次，香港作為環球商業及金融樞紐，美國在香港有巨大的商業利益。根據資料顯示，2018年美國與香港的採購商品貿易盈餘達310億美元，而目前有約1,344家美國公司在港營運，其中278家更以香港作為區域總部。因此，若美國對香港的貿易政策有任何改變，美國企業本身的利益也會受影響。

然而，未來美國將每年就香港的自治情況進行檢討，以決定是否維持給予香港特別經濟待遇地位，此將增加在港運作企業面對的不明朗，降低香港作為國際商業樞紐的吸引力，打擊外商在港的投資。

該行續稱，目前仍要觀望中央對特朗普簽訂《香港人權與民主法案》會採取甚麼行動，但承認中美貿易談判的複雜性將會增加。不過，該行相信中、美於貿易上仍然會短暫停火，首階段貿易協議最終亦有機會簽訂，只是未來進一步的第二階段磋商或更為崎嶇。

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