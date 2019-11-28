護老院65萬租英皇道樓上舖　租金逆市升18%

食肆結業潮湧現，護老院趁機擴展業務。中原(工商舖)商舖部副分區營業董事陳凱表示，北角英皇道480號1樓全層，面積約16,728方呎，成交月租約65萬元，平均呎租約39元，新租客為護老院。

據知，該舖前租客從事酒樓，已租用物業超過30年，惟受近月市道影響，早前決定提早結束租約，當時月租約55萬元。業主隨即將項目推出市場招租，吸引數間老人院積極洽租，可最終獲新租客落實進駐，新租金逆市升約18%。

陳氏續稱，香港對護老院需求一直強勁，政府今年宣布會以約200億元購入物業作社福設施用途，年中公布文件指出以安老幼兒服務佔最大比數，可見相關行業對舖位需求龐大。而且安老服務行業對承租舖位有一定要求，且樓面面積大，市場上符合條件的物業有限，令舖位更為搶手。

陳氏又指出，市場有機會爆發的食肆結業，對安老院行業是一個契機，有更多樓面選擇，相信安老院租客擴展業務步伐將會加快。

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