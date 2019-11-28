周大福部分店舖獲減租達五成 無意裁員及放無薪假
2019年11月28日 18:22
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周大福(01929)董事總經理黃紹基表示，目前正積極與業主商討租金寬減，指今年因租約期滿而需續租的店舖只有約20間，下半財年續租店舖數目較多，有大約40間，又指有關店舖獲20至50%的租金減幅，當中街舖租金減幅較明顯，商場店舖租金亦獲下調，他相信屆時可為全年業績帶來正面影響，預期全年租金支出錄中單位數下跌。期內公司有3,490個零售點，港澳市場佔152家。
黃續指，公司正審視店舖盈利能力，預期下半年店舖數目錄高單位數至中雙位數跌幅。另目前公司無意裁員，且沒有安排員工放無薪假，僅以自然流失方法節省人工成本。港澳市場的推廣費用亦已盡量節省。
該公司於周四(28日)公布截至2019年9月底止中期業績，營業額295.33億元，按年跌0.6%。內地市場同店銷售按年升1.8%，但港澳市場同店銷售按年下跌27.5%。
執行董事廖振為補充，港澳市場於10至11月的同店銷售表現與上一季度的跌幅差不多，中國內地市場的增幅則與上季相若。他希望香港的社會事件可以平息。
截至9月底止，公司新增店舖有356間，當中有350間位處內地。執行董事廖振為指，上半年公司資本開支4.4億元，主要用於開設新店及裝修。公司將維持全年15億元的開支預算。
黃紹基預計，全年將於內地新增600間門店，並集中於次級城市，開店計劃將穩定推進，他料加盟店數目於未來3年佔總店舖數目可提升至60%以上。目前公司於內地加盟店數目為1,624家。
派息方面，廖振為表示，將維持過去3年的派息政策，即按照公司自由現金流以及淨利潤，若業績表現符合預期，料全年派息比率可維持約78%水平。
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