【旅業蕭條】逸‧酒店入住率挫逾兩成　推共居服務

集團提到，旗下位於九龍尖沙咀彌敦道219號莊士倫敦廣場期內租金及其他收入約2,640萬元，截至9月30日出租率約80%。由於當前的市場狀況，集團已向受社會動盪影響的若干租戶提供租金補貼，共渡時艱。集團將繼續檢討及優化該物業之租戶組合，以進一步提升租金。

另外，位於香港九龍紅磡蕪湖街83號的逸‧酒店期內收入約3,480萬元，低於2018年的4,790萬元，當中包括客房收入3,000萬元，低於2018年的4,330萬元，以及商舖和餐廳租金收入480萬元，高於2018年的460萬元。期內酒店平均房價按年輕微下跌約7%，至約686元，平均入住率則下跌22%，至約60%。酒店業務盈利約560萬元，低於2018年的1,460萬元。

由於貿易戰的負面影響，加上政治和經濟環境不明朗，集團已採取多項市場推廣及產品策略，如推行全新的共居(Co-Living)服務，以及提供共享空間服務，以增加對長期住宿客戶的吸引力。至於商舖及餐廳方面，酒店已向受社會動盪影響的若干租戶提供租金補貼，共渡時艱。集團將密切關注市場狀況，並會採取一切必要措施以保持競爭力。

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