【珠光洩氣】香港珠寶鐘錶股業績遭重擊
2019年11月28日 18:49
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
持續多個月的社會動盪稍見紓緩，然而早前示威衝突的影響短時間難以抹平，較受遊客消費帶動鐘錶珠寶業首當其衝，多家公司業績都出現雙位數的大倒退，其中，港人及內地旅客都耳熟能詳的品牌六福集團(00590)及周大福(01929)，今日公布的業績，正正就如現今整個香港珠寶鐘錶業的縮影。
●六福6個月溢利減25%
六福集團公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入63億港元，按年減少19.8%，錄得股東應佔溢利4.96億元，按年減少25.4%；每股盈利0.85元，擬派中期息每股0.5元。
集團業務的下行風險將會延續至下半財年，因而預期本財年的全年收入和盈利將會有雙位數字跌幅。集團未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇。
●周大福半年少賺20%
周大福公布，截至2019年9月30日止6個月，公司股東應佔溢利15.33億元，按年跌20.8%，每股盈利0.15元，派中期股息0.12元。
期內營業額保持平穩，錄得295.33億港元，按年跌0.6%。當中，中國內地營業額增加12.2%；香港、澳門及其他市場的營業額下跌20.3%，主要由於高基數、消費意欲轉弱，以及國際金價飆升所致。
●謝瑞麟6個月溢利倒退93%
謝瑞麟(00417)公布，截至今年9月底止6個月錄得股東應佔溢利約156.8萬港元，按年倒退93.53%，每股盈利0.6仙，不派中期息。
期內集團香港及澳門地區營業額下跌23.9%，並錄得同店銷售負增長26.4%。中國的營業額下跌8.5%，同店銷售負增長7.5%。公司指出，2019年對所有企業而言是充滿挑戰的一年，尤其是受到全球及本地負面因素的困擾的香港零售商。持續的中美貿易戰對整體消費意欲產生不利影響，令全球經濟受到打擊。
●東方表行溢利減少
東方表行集團(00398)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入11.67億港元，按年減少1.1%，錄得股東應佔溢利6,172萬元，按年減少3%；每股盈利10.82仙，擬派中期息每股2.8仙，以及特別股息每股8.7仙，合共11.5仙。
●「時間廊」母企半年轉蝕6762萬
在香港經營「時間廊」的寶光實業(00084)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入5.93億港元，按年減少21%，在成本仍高企下，錄得股東應佔虧損6,762萬元，2018年同期則錄得盈利5,743萬元；每股虧損6.46仙，不派中期息。
●香港料失去「瑞士手錶」最大出口地位
數據顯示，瑞士手錶10月對香港的出口大跌30%，為自瑞士鐘錶業聯合會約30年前開始有月度紀錄以來，香港出口首次落後於內地；同期瑞士10月對中國內地的出口額飆18%。
奢侈鐘錶品牌沛納海(Officine Panerai)行政總裁Jean-Marc Pontroué示，當前的紛擾對沛納海在香港業務產生了重大影響，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保。
●大摩：兩地奢侈品價差縮窄
投行摩根士丹利(大摩)認為，近年內地旅客着重外遊體驗多於單純購物，加上奢侈品牌於內地線上及線下的銷售渠道增加，中港兩地奢侈品銷售價差縮窄，香港藥妝香水、服裝皮革等貨品對內地客的吸引力或不再！
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。