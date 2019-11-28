【珠光洩氣】香港珠寶鐘錶股業績遭重擊

●六福6個月溢利減25%

六福集團公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入63億港元，按年減少19.8%，錄得股東應佔溢利4.96億元，按年減少25.4%；每股盈利0.85元，擬派中期息每股0.5元。

集團業務的下行風險將會延續至下半財年，因而預期本財年的全年收入和盈利將會有雙位數字跌幅。集團未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇。

●周大福半年少賺20%

周大福公布，截至2019年9月30日止6個月，公司股東應佔溢利15.33億元，按年跌20.8%，每股盈利0.15元，派中期股息0.12元。

期內營業額保持平穩，錄得295.33億港元，按年跌0.6%。當中，中國內地營業額增加12.2%；香港、澳門及其他市場的營業額下跌20.3%，主要由於高基數、消費意欲轉弱，以及國際金價飆升所致。

●謝瑞麟6個月溢利倒退93%

期內集團香港及澳門地區營業額下跌23.9%，並錄得同店銷售負增長26.4%。中國的營業額下跌8.5%，同店銷售負增長7.5%。公司指出，2019年對所有企業而言是充滿挑戰的一年，尤其是受到全球及本地負面因素的困擾的香港零售商。持續的中美貿易戰對整體消費意欲產生不利影響，令全球經濟受到打擊。

●東方表行溢利減少

●「時間廊」母企半年轉蝕6762萬

●香港料失去「瑞士手錶」最大出口地位

數據顯示，瑞士手錶10月對香港的出口大跌30%，為自瑞士鐘錶業聯合會約30年前開始有月度紀錄以來，香港出口首次落後於內地；同期瑞士10月對中國內地的出口額飆18%。

奢侈鐘錶品牌沛納海(Officine Panerai)行政總裁Jean-Marc Pontroué示，當前的紛擾對沛納海在香港業務產生了重大影響，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保。

●大摩：兩地奢侈品價差縮窄

投行摩根士丹利(大摩)認為，近年內地旅客着重外遊體驗多於單純購物，加上奢侈品牌於內地線上及線下的銷售渠道增加，中港兩地奢侈品銷售價差縮窄，香港藥妝香水、服裝皮革等貨品對內地客的吸引力或不再！

－－－－－－