【交通受阻】進智公交旗下小巴行車里數及乘客量跌

集團期內繼續將舊式16座公共小巴更換為新式19座長軸距型號公共小巴。截至9月30日，集團使用188輛19座公共小巴，多於2019年3月底的146輛及2018年9月底的102輛，佔集團公共小巴車隊約52.7%。儘管期內公共小巴車隊規模輕微縮減，但因增加使用19座公共小巴，使平均座位數目實際增加約4.2%。

期內總行車里數下降約3.1%，至約1,999萬公里，乘客量按年輕微下跌約1.5%，至2,952萬人次。除車隊規模輕微縮減外，自6月起爆發的社會事件，導致服務中斷及客流量減少亦為期內行車里數及乘客量減少的主要原因。社會動盪對行走於中環、灣仔及銅鑼灣區路線的影響於周末及公眾假期更為直接及嚴重。除此之外，集團於平日乘客量相對穩定。

展望未來，中美貿易戰、全球及本地經濟疲弱，以及香港社會持續動盪，均對業內前景帶來更多不確定因素。管理層預測，社會事件導致消費意欲下降及無可避免的服務中斷，將會令集團乘客量受到影響。儘管經營環境艱難，集團將繼續進行路線重組及優化車隊規模，以提高營運效率及滿足乘客需求。

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