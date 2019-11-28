修例風波：逾三成日企正討論撤走駐港員工家眷
2019年11月28日 19:42
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香港局勢動盪令不少外資企業擔心。(Getty Images圖片)
香港修例風波引發的社會動盪持續不斷，部分外國企業都因應安全問題，考慮撤離駐港的員工或員工家眷。日本媒體報道，香港日本人商工會議所(Hong Kong Japanese Chamber
of Commerce & Industry)的緊急調查顯示，超過三成企業正在討論讓駐港員工的家眷返回日本。
調查訪問會員企業有關是否就香港局勢有應對措施，其中有33.3%表示正在討論是否讓駐港員工的家眷回國，而已經實施撤離或預備年內撤離的企業則佔6%。
至於是否安排駐港員工回國，在是次調查中只有1.1%會實施或預備年內實施，有8.9%則正在討論。
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