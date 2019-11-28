新盤UPDATES：12月勢爆發壓軸新盤混戰

12月勢將爆發今年壓軸新盤大混戰。無論市區以至新界區，均有大型全新項目部署開售，共涉單位逾2,100伙，令年底傳統推盤淡季突然變旺。

●新地天水圍項目命名Wetland Seasons Park 料下月開售

他指出，近月樓市及推盤略受中美貿易問題等影響，現時則屬最佳推盤時機。新地代理總經理胡致遠稱，項目分3期以梯級式發展，共有1,727伙。第1期包括10間洋房及5至10層高低密度住宅，共有710伙，分層戶間隔由1房、2房及3房，近75%為兩房或以下。而同系東半山Central Peak有機會年底至明年初開售。

●嘉峯匯周五起接受認購 料將提價加推

此外，他指出，嘉峯匯的開放式戶Studio Plus，開則靈感來自泰國樓盤，單位內設有趟門，買家可靈活地配合各種變形家具，也能隨時把開放式戶變為一房戶。

對於美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，他認為只是姿態上的表態，多於實際上的影響，而對香港樓市則沒有直接影響。

●恆大．睿峰樓書上網 最細單位203方呎

年底前發展商開盤態度仍然積極。據一手銷售資訊網資料，長沙灣恆大．睿峰的樓書已剛上網，項目提供414伙，實用面積介乎203至758方呎，間隔開放式至三房不等。市場料該盤短期內正式啟動推廣攻勢，最快12月可開售。

●雲海別墅連沽3伙 吸金近1.5億

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）的馬鞍山雲海別墅單日連沽3伙，套現近1.5億元。其中Lily Avenue6號別墅以售價4,628萬元售出，Lily Avenue9號別墅做價為5,167.2萬元，而Lily Avenue10號別墅成交價為5,188.73萬元。

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