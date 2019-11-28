樓價UPDATES：峰景大廈減價400萬元售出

本月二手豪宅承接力仍然一般，個別業主不惜大幅減價，北角半山峰景大廈有單位減價400萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●峰景大廈高層D室，實用面積1,647方呎，享海景，原叫價3,400萬元，獲買家以3,000萬元連車位承接，實用呎價18,215元，較同類單位高位3,680萬元平近18%。

●西半山慧明苑1座中低層A室，實用面積1,027方呎，放盤約兩個月，議價後減250萬元，以2,350萬元連車位沽出，實用呎價22,882元，單位30年升值約11.4倍。

●大坑玫瑰花園剛錄今年首宗個案，易手單位為高層6室，實用面積1,626方呎，以三房包括套房間隔，連車位作價3,288萬元，實用呎價20,221元。

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九龍區

●九龍塘畢架山一號11月至今錄得兩宗交投，新近18座高層B室，實用面積1,447方呎，外望開揚市景，議價後以4,800萬元連車位轉售，實用呎價33,172元。原業主持貨12年，帳面賺2,350萬元。

●茶果嶺麗港城4期B層雙號車位，原叫價210萬元，減至168萬元獲承接，減幅20%，回落至2015年水平。據了解，原業主於2012年以約78萬元入市，現時升值逾1.1倍。

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新界區

●天水圍居屋天盛苑B座中層8室三房戶，實用面積646方呎，有區內綠表買家鍾情單位客廳及房間均擁開揚景，加上業主提供輕微議幅，因此於未補價第二市場以482萬元承接，實用呎價7,461元。

●元朗錦綉花園河北9街單號屋，實用面積1,035方呎，開價約1,600萬元，議價後以1,328萬元沽出，實用呎價約12,831元。上址為原業主於2010年以539萬元買入，持貨約9年，單位期內升值約1.5倍。

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