【餐飲寒冬】富臨集團6個月轉蝕6376萬

期內集團於香港開設了10間「富臨概念」系列餐館。截至9月30日，集團在香港共擁有78間餐館，分別為24間「富臨」系列品牌、9間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館，及於中國內地擁有4間餐館。

集團提到，自今年6月起，香港社會持續動盪。由於近日社會動盪局勢升溫，據報顯示，集團部分餐館遭受破壞。物業的撇銷虧損仍在評估中，惟集團預期有關結果不會影響日常營運。

展望未來，集團對於中港餐飲業市場的長遠前景充滿信心，會繼續採取積極樂觀的態度，調整菜式組合及品牌結構，提升「富臨概念」的比例，並探索新的營運模式。同時，集團會積極尋找行業併購機會，繼續物色不同餐飲品牌，尤其是亞洲區品牌的併購對象，務求將富臨集團打造成更多元化的飲食王國。

中國市場方面，隨着中國內地大眾餐飲市場持續快速發展，集團對其長遠發展充滿信心，未來會繼續穩定增加國內分店數目，以擴大客戶基礎及提高市場份額。

－－－－－－