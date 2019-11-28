【零售浩劫】澳至尊6個月盈利跌27%

集團表示，根據香港統計處的數據顯示，香港期內總零售銷售的預計價值按年下跌約10.7%。同時，集團收入按年亦下跌10.7%，銷售跌幅與香港整體零售市場接近一致，主要由於疲軟的香港消費意欲及波動的零售市場狀況。集團一直密切觀察經濟狀況，並採取彈性措施應對波動的營商環境。

截至9月30日，集團在香港、澳門及新加坡擁有14間專門店及83個寄售專櫃，相比3月31日在香港及澳門有13間專門店及83個寄售專櫃。

期內集團來自健康補充產品的收入按年減少10.4%，至1.14億元；來自個人護理產品的收入按年減少15.9%，至794萬元；來自蜂蜜及花粉產品的收入按年下跌6.1%，至176萬元。由於2019年6月後香港市況急劇轉差及消費意欲疲軟，導致不利的銷售表現。此外，若干門店及專櫃縮短營業時間及突然暫停營業，加上到訪門店的客戶數目(尤其於周末)減少，亦導致疲弱的銷售表現。

展望未來，儘管經濟狀況可能於可見未來繼續蕭條，集團將繼續觀察市場，並調整其策略，以應對波動的經濟環境。為確保財務資源有效地運用，已採取嚴格的成本控制措施。由於零售狀況有所變動，實體銷售網絡已透過提高營運效率以及重置門店地點及人手而進行改善。同時，網上銷售發展將會着重與更多網上購物平台合作及於香港、中國及其他地區實施不同營銷策略。於亞洲其他地區的海外業務發展將全力為集團帶來穩定持續的增長。

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