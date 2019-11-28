【旅業蕭條】遠東發展旗下香港酒店入住率及房租跌

截至9月30日，集團營運28間酒店，9間位於香港、6間位於馬來西亞、4間位於中國內地、1間位於新加坡、2間位於英國、1間位於澳洲、3間位於德國、1間位於奧地利及1間位於捷克，擁有約7,500間客房。

期內帝盛集團酒店業務收益總額約7.14億元，低於2018年同期的8.17億元，整體入住率減少7.6個百分點，至78%，整體平均房租減少5.1%，至每晚634元。因此，平均每間客房收益減少13.5%，至495元。

帝盛酒店集團的酒店遍布香港、中國、馬來西亞及新加坡。集團旗下共有3個酒店品牌，包括帝盛酒店及渡假村、帝盛精品酒店系列，以及絲麗酒店。

集團指出，香港酒店業務受社會動盪導致訪港旅客下跌所影響，期內收益總額按年跌18.8%。香港仍為集團酒店收益主要來源，佔帝盛集團收益總額43.4%。與去年同期比較，香港酒店整體入住率減少11.5個百分點，至82.5%，而整體平均房租則下跌9.7%，至每晚659元，導致香港平均每間客房收益減少20.7%，至544元。

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