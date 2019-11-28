美股破頂停不了　法興：皆因央行扭曲了市場...

近期股市資金正以創紀錄的規模流出，但美股三大指數卻接連創新高。外國媒體報道，法興銀行認為，上述現象與央行此前的作為不無關係，因為央行破壞了市場，導致了一種奇怪的現象。

法興銀行的Alain Bokobza評論這種現象時表示：「我們現在所處的市場，股票表現得像債券，買股票是為了當前股息收入，而債券則表現也像股票，買債券是為了資本增值。

該行研究過日本市場，指出隨着日本央行繼續採取寬鬆貨幣政策立長，日本國債孳息率進一步進入負區間，法興的配置框架要求其對主權債券採取更為中立的立場，把更多重心放在股市。

上述研究發現，在日本主權債券孳息率非常低的情況下投資日本股票，可以讓投資者獲得相當於股息和回購收益總和的利潤。事實上，自去年年底以來，日經225指數上漲了約16.4%，而東證指數上漲了約19%。

法興續指，在全球經濟逐步放緩的背景下，發達市場的孳息率曲線也愈來愈「日本化」，這正促使投資者追逐收益更高的風險資產。

放到美國市場而言，法興銀行表示，從美債孳息率的角度來看，股票股息和回購帶來的收益更有吸引力。目前標指的股息和回購收益率為5.3%，而10年期美債的孳息率為1.8%：3.5%的利差令標指更受追捧。股息和回購收益率遠高於10年期債券孳息率這一現象，也是許多公司進行回購的主要原因。

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