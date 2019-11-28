【零售浩劫】瓷磚供應商MOS HOUSE盈利瀉逾七成
2019年11月28日 21:28
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MOS HOUSE(01653)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入7,648萬港元，按年減少21%，錄得股東應佔溢利234萬元，按年減少77%；每股盈利0.12仙，不派中期息。
集團收益主要來自銷售瓷磚產品，包括石英、陶質及馬賽克瓷磚，佔總收益約96.9%；餘下是銷售衛浴潔具及其他產品。
該集團表示，業務營運非常依賴香港的外國製瓷磚零售業務，次之為衛浴潔具零售業務。截至9月30日，集團經營19間零售店，全部均有策略地設於香港適合零售家居維修、改建及翻新材料的優越位置。
期內，集團繼續面臨重重挑戰，原因為中美貿易戰及香港社會持續動盪，對公眾的投資及消費意欲產生不利影響，從而導致收益減少。
基於香港經濟存在不明朗因素，董事預期業務將於可見將來面臨多項挑戰，包括：業務及經營業績易受瓷磚的市價及需求波動影響；集團的成功取決於其回應消費者喜好、觀感或消費模式的轉變能力；集團易受房地產發展行業的需求水平影響；香港及中國經濟不景及市況欠佳；與集團供應商的關係出現中斷；承受外匯波動風險。
儘管如此，管理層對長遠發展及能提升股東價值充滿信心。
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