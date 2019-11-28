【旅業蕭條】泛海旗下香港酒店平均房價挫17%

集團表示，期內酒店及旅遊分類收入2.2億元，低於2018年同期的2.6億元，旗下香港酒店平均入住率約80%，低於2018年同期的95%，平均房價下降17%。整體而言，折舊前分類業績的貢獻因受到本地政治事件的影響，而由8,200萬元減少至4,400萬元。

集團提到，自中期期間下半段開始，香港經濟突然遭受本地政治事件的不利影響。香港在錄得連續兩個季度的負增長後，宣告陷入技術性經濟衰退。這些影響已在旗下酒店業務表現及零售分類上得到體現。

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