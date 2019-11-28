【人權法】香港已成為全球金融市場「最大」地緣威脅

外國傳媒報道，總部位於德國漢堡、成立於1590年，為世界上最古老的投資銀行之一貝倫貝格銀行(Berenberg bank)首席經濟學家Holger Schmieding警告，香港持續不斷的動盪，已是全球金融市場「最大」地緣威脅！

他警告，當美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》後，最壞情況已「非常明顯」。這舉措會再次加劇中美緊張關係，他說：「目前香港是全球市場面臨的最大地緣政治風險，如果社會動盪局面升級，如果中國政府軍事武力干預，中美達成首階段貿易協議的機會近乎不可能，歐盟也幾乎不可能做到這點，故貿易緊張局勢會延續，將引起全球工業衰退。」

不過，他仍然認為，最壞情況現時不太可能會發生，「目前為止，中國在香港的舉動表明北京已清楚地意識到這風險，從目前情況來看，北京仍然優先考慮經濟免受長期貿易戰的影響。」

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