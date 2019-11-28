夜市UPDATES：美股休市 道期跌70點
2019年11月28日 22:22
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美股因感恩節假期休市，外圍表現淡靜。有消息稱中美或延至明年1月才會簽署貿易協議，道指期貨受壓，目前報28,078點，跌70點。港股12月期指夜市則報26,886點，升18點，低水8點。
外國傳媒報道，中美貿易談判屢生枝節，目前有傳雙方或延至明年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，才會簽署協議。報道引述美國總統特朗普顧問表示，面對市場和連任壓力，特朗普更傾向與中國達成一項初步協議。另有消息稱，如果特朗普能提供中國想要的實質關稅減免，協議基本上就能達成。
另外有報道引述美國資深官員透露，中美首階段貿易協議只差「毫米」！
歐洲方面，歐盟委員會在布魯塞爾公布的數據顯示，經濟信心指數從10月份的100.8升至101.3。歐股繼續受壓，英股跌0.31%；德股跌0.37%；法股跌0.32%。
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