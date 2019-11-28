微軟：8萬部電腦運力消失 被用作...
2019年11月28日 23:20
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外國媒體報道，微軟日前披露一個名為「Dexphot」的新惡意軟件感染了全球8萬部電腦，並迫使它們挖掘比特幣等虛擬貨幣。
Dexphot，自2018年10月起就開始感染全球的電腦。有趣的是，Dexphot的目的不是為了竊取數據，而是掠奪被感染計算機的資源用作「挖礦」，從而為幕後操控者創造收入。
微軟指Dexphot的攻擊方法和技術非常複雜，但今年6月以後，隨着微軟推出對策來提高檢測和阻止攻擊，Dexphot的影響規模已經縮小。
Dexphot的複雜在於操控者每20至30分鐘就會更改感染過程中使用的文件名和URL。此外，Dexphot還採用了一些技術來逐步重新安裝自己，以確保計算機上停留足夠長的時間來挖掘虛擬貨幣。
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