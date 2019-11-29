趙文傑：行業比重失衡　港股難炒起

尚餘一個月一九年便告一段落，港股年內僅升4%，全年能否守住錄得正回報，十二月的表現相當關鍵。然而，美國股市卻正在創造歷史，三大指數都處於新高，當地股民固然高興，就連總統特朗普亦在社交媒體上恭賀美股，可見港美兩地股市正處於兩個截然不同的世界。

目前，能夠在恒指中重足輕重的藍籌仍是金融股，惟全球主要經濟體維持低息多年，從事金融業的企業盈利只見受壓，不見增長曙光，投資者又怎能投下信心一票？筆者相信，這是港股嚴重落後的因素，適逢阿里到港上市，預期當股份上市的日子符合要求時，便迅速進身藍籌行列，以平衡行業比重的失調。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－