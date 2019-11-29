趙文傑：行業比重失衡 港股難炒起
2019年11月29日 00:45
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港股近日受多重負面因素影響，表現淡靜。(美聯社圖片)
內地科網龍頭阿里巴巴(09988)於本月二十六日在香港掛牌，上市後認為表現不俗，而筆者執筆時，該公司股價曾高見200元，較招股價的176元升逾13%。支持阿里的投資者可謂嘗盡頭淡湯之餘，無疑對於近期死氣沉沉的港股，帶來不少起色。
尚餘一個月一九年便告一段落，港股年內僅升4%，全年能否守住錄得正回報，十二月的表現相當關鍵。然而，美國股市卻正在創造歷史，三大指數都處於新高，當地股民固然高興，就連總統特朗普亦在社交媒體上恭賀美股，可見港美兩地股市正處於兩個截然不同的世界。
背後很多原因導致兩地股市的差異，但其中一個原因，就是指數成分股內的行業比重問題。就以擁有31隻成分股的道指為例，按全球行業分類標準(GICS)行業佔比最高的是資訊科技，錄得20.2%；其次是佔比20.1%的工業類，至於金融類為14.7%位列第三高。反觀港股恒指50隻成分股當中，行業佔比最高卻是金融類，高達49.3%，其次是包括騰訊(00700)在內的通訊服務類，佔比14.4%；第三高則屬11.3%的地產類。
每當牛市發生，市場均有一個炒作主題，如○七年港股大牛市就是資源行業，至於今次歷時近十年的牛市，主題卻是圍繞如大數據分析、共享資源、人工智能及虛擬實境等概念的資訊科技行業。在道指中有如蘋果公司(Apple Inc.)、微軟等科技大藍籌坐鎮，絕對食正今次牛市大浪。另邊廂，獨憔悴的港股，撇除納入通訊服務類的騰訊，卻只有舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)屬於資訊科技類，而整個行業佔恒指比重不足2%。
目前，能夠在恒指中重足輕重的藍籌仍是金融股，惟全球主要經濟體維持低息多年，從事金融業的企業盈利只見受壓，不見增長曙光，投資者又怎能投下信心一票？筆者相信，這是港股嚴重落後的因素，適逢阿里到港上市，預期當股份上市的日子符合要求時，便迅速進身藍籌行列，以平衡行業比重的失調。
俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)
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