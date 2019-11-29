美股休市　道指期貨周四挫44點

美國股市因感恩節假期休市，外圍表現淡靜。有消息稱中美或延至明年1月才會簽署貿易協議，道指期貨周四受壓，收於28,104點，跌44點或0.16%。

標指期貨收於3,150點，跌3點或0.11%。

外國傳媒報道，中美貿易談判屢生枝節，目前有傳雙方或延至明年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，才會簽署協議。

報道引述美國總統特朗普顧問表示，面對市場和連任壓力，特朗普更傾向與中國達成一項初步協議。另有消息稱，如果特朗普能提供中國想要的實質關稅減免，協議基本上就能達成。

另外有報道引述美國資深官員透露，中美首階段貿易協議只差「毫米」！

有大行對於美國經濟前景感樂觀。高盛發表最新報告指，預期明年交國經濟增速溫和提升，主要基於寬鬆的金融環境；企業處於庫存調節末端；以及消費者支出強勁。

該行預料明年美國經濟增長介乎2.25至2.5%。

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