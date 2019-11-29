【獨家消息】港股實名制惹爭議　證監年內難諮詢

鑑於近年香港股票市場規模顯著增加，加上現時「實名制」僅適用於中港互聯互通市場，香港證監會擬將「實名制」擴展至覆蓋全部港股，令買賣港股的香港股民身份「現形」。不過，據了解，由於證監會目前依然就有關方案進行籌備工作，預期今年難諮詢市場意見。

所謂「實名制」，是指監管機構可以實時知悉投資者的身份，直接監察個人交易，並有助加強市場監控及打擊市場失當行為。

滬股通及深股通(北向交易)「實名制」早已於2018年9月實行，香港或海外投資者透過「互聯互通」市場買賣A股，身份需要曝光，做法與內地股民買賣A股看齊。

至於港股通(南向交易)「實名制」，即內地投資者透過互聯互通市場買賣港股時，需要披露身份，雖然較原本計劃今年首季推出略為延遲，但現時正在諮詢市場意見，諮詢期在12月6日結束，預料很快會落實。

市場消息透露，港股全面「實名制」有一定爭議，除涉及投資者私隱問題外，券商可能需要提升或更改系統以作配合，惟現時已接近12月，證監會仍未就有關方案向業界「摸底」，預料諮詢文件今年內難出台。

據悉，雖然港股全面「實名制」諮詢今年內未必能出台，但證監會並沒有因為香港局勢動盪而停止有關工作，內部仍在籌備中，預料在諮詢市場前，會先向業界作非正式諮詢，再按他們的意見及反應，優化方案後才正式諮詢市場。

證監會發言人接受查詢時表示，該會正就有關方案進行工作，並在適當時候諮詢市場。該會亦會了解及處理市場參與者對有關方案的關注。

此外，證券商協會主席陳柏楠表示，業界對港股全面「實名制」有保留，因為會增加成本及行政工作，客戶亦未必喜歡。不過，「實名制」有助避免「有心人」隱藏身份操縱市場的風險，故必須在私隱及金融安全之間作出平衡。

他續指，近年本地經紀行經營環境愈來愈差，現時券商的合規成本亦很高，考慮到現時社會狀況及市場環境，實施港股全面「實名制」將令券商百上加斤，故認為現時並非推出的好時機。

證券業協會主席徐聯安指出，多年以來證監會都是透過經紀行索取交易紀錄，從而追蹤投資者身份，若實行港股全面「實名制」，預期會有很多執行上的問題要解決，故需要詳細討論。

此外，他又表示，雖然互聯互通北向交易去年已經實施「實名制」，但他指香港很少散戶會買賣A股，本地中小型券商所佔的比例很少。

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