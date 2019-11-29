【市前重點睇】道指期貨偏軟　日圓企109.5

美匯指數報98.37，港匯反覆見7.8273，離岸人民幣(CNH)於7.0303徘徊，日圓兌美元於109.5爭持，歐元報1.1012，英鎊見1.2912，金價低見1,456美元。布油失守64美元，紐油報58.07美元。道指期貨下跌40點。

●外國傳媒報道，中美貿易談判屢生枝節，目前有傳雙方或延至明年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，才會簽署協議。

●紐約期金於電子盤交易時段收報每安士1,455.3美元，跌1.9美元或0.13%。

●紐約期油於電子交易時段收於每桶58.24美元，升0.13美元或0.22%。布蘭特期油收報每桶63.87美元，跌0.19美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,416點，跌13點或0.18%；法國CAC指數收報5,912點，跌14點或0.24%；德國DAX指數收報13,245點，跌41點或0.31%。

●【新股專輯】

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