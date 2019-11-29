【市前重點睇】道指期貨偏軟 日圓企109.5
2019年11月29日 07:42
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美匯指數報98.37，港匯反覆見7.8273，離岸人民幣(CNH)於7.0303徘徊，日圓兌美元於109.5爭持，歐元報1.1012，英鎊見1.2912，金價低見1,456美元。布油失守64美元，紐油報58.07美元。道指期貨下跌40點。
●美國股市因感恩節假期休市。道指期貨周四受壓，收市報28,104點，跌44點或0.16%。標指期貨收報3,150點，跌3點或0.11%。https://bit.ly/33syzUq
●外國傳媒報道，中美貿易談判屢生枝節，目前有傳雙方或延至明年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，才會簽署協議。
●據報歐洲央行貨幣政策官員計劃將中期通脹目標由「低於但接近2%」，調整為「2%」。https://bit.ly/2R1SfM6
●紐約期金於電子盤交易時段收報每安士1,455.3美元，跌1.9美元或0.13%。
●紐約期油於電子交易時段收於每桶58.24美元，升0.13美元或0.22%。布蘭特期油收報每桶63.87美元，跌0.19美元或0.3%。
●英國富時100指數收報7,416點，跌13點或0.18%；法國CAC指數收報5,912點，跌14點或0.24%；德國DAX指數收報13,245點，跌41點或0.31%。
●外國媒體引述調查機構IDC報告指，全球智能手機市場可望時隔4年後，在明年開始回復正增長，這主要受惠於中國5G迅速普及，令需求再度出現爆發式增加。https://bit.ly/2R2FaCi
●【獨家消息】港股實名制惹爭議，證監年內難諮詢。https://bit.ly/2OtwHX1
●【珠光冇氣】香港珠寶鐘錶股業績遭重擊。https://bit.ly/33sKjWV
●大摩外匯交易員涉隱瞞多達1.4億美元損失。https://bit.ly/2rvfV0J
●罷買奏效！日本對南韓啤酒出口量跌至零。https://bit.ly/2L2HVjf
●【新股專輯】
-傳澳洲牛肉加工商Kilcoy明年港上市。https://bit.ly/37KjTDj
-傳招商局商業房託國際配售已足額。https://bit.ly/34sRm32
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