【股民熱話】人權法對香港金融市場有咩啟示？

繼美國參、眾兩院通過《香港人權與民主法案》之後，周四(28日)傳來美國總統特朗普正式簽署相關法案，萬料不到今次美國會咁高效率，感恩節前就正式開打呢隻「香港牌」，顯見如今美國政界的「反華」取態一致兼且比想像中強硬。

除了人權法，其實回顧今年以來，香港市場實在發生了好多事情，都是關係到國際大變局，相互牽引，且影響深遠。

首先，承接去年末季受貿易戰衝擊，香港貿易業景氣率先轉差，6月起香港因反修例運動引起的社會動盪持續惡化，兩地政府處理香港問題的手法引起國際關注，「內憂」是回歸以來從未有過的嚴重。香港的旅遊及零售業亦受到社會動盪嚴重影響，整體經濟急速下滑，甚至已步入技術性衰退，全年計GDP或錄得負增長。當前經濟底子告急，比歷次金融危機更令人擔憂。

外部方面，美國聯儲局年內已減息三次，市場觀望12月會議再度減息。低息環境持續，資產價格得以持續高企，削弱民生經濟抗逆能力。另一方面，美股迭創新高，經濟數據向好；反觀中國經濟數據持續轉差，在貿易談判中處下風，亦一定程度降低香港經濟景氣的能見度。

展望明年，美國進入總統大選年，「反華」已成為兩黨的共識，分別只是兩者如何將「中國牌」甚至「香港牌」發揮得淋漓盡致。美國總統特朗普多次提到美國應實行負利率，以目前聯邦基金利率介乎1.5至1.75厘，若美息果朝負利率趨向，包括美國與香港的資產價格將更顯扭曲，令香港的經濟問題更加難解決。

針對中國以香港作為化解美國制裁的後門(單是2018年進入中國的約七成外資是來自香港的國際資金)，美國實施香港人權法後，將可透過每年制訂香港自治報告、凍結在美資產或撤銷赴美簽證向相關人員或企業施以制裁、以及在總統簽署相關法案後180日(即約2020年5月下旬前)內就美國對香港出口產品提供評估報告等，牽制香港局勢。

要知道，人權法的相關制裁會是一個頗為漫長的過程，期間會對中美貿易談判製造更多事端，亦令香港的亂局難以收拾，對香港的獨立關稅區地位增添不明朗因素。香港作為中國對外門戶角色受損，地緣政治風險急升溫，或自此令中國和國際投資者對香港的投資取態變得不再一樣。

一旦中美無法達成貿易協議，甚而雙方關係進一步交惡，美國政界或會發動金融戰。若然美國真的要針對在美上市中企，理論上會有更多中企選擇回中、港上市。可這些被標籤為不適合在美上市的中企，在港上市又能否獲外資垂青？若然來港上市是要內地資金圍飛包攬才能成事，塘水滾塘魚，那又有何意義？

中國擬於2020年進一步開放金融市場，包括放寬外資持股金融機構限制，此舉令人聯想到，是否因應香港在引入外資換取外匯到中國之途徑生變而變陣。只是，若外資在擔心香港的地緣政治風險而減少在港投資，有多少會選擇改為直接進入制度差異比香港更大的中國市場，存在疑問。

橫睇豎睇，經歷今年的種種，大概一個毋容置疑的事實，乃無論是政治與經濟，香港都變得不再安寧、是是非非、內內外外的紛爭，糾纏不清。中美的角力，將成為香港經濟興衰、社會發展的最大負擔。

為了應付美國的挑戰，可以預期中國將加倍努力以輸入資金和人員的方式維持香港表面平靜，有心理準備中資在香港各行各業的影響力將會明顯增加，香港納入區內發展的政策規劃程度亦會大大提升。仍選擇留港發展的，當以尋求與區內共享繁榮為目標，「香港人」這三個字，可能會漸漸變成一項負資產。

也許，「不變」的承諾，本身就係幻想。畢竟一地之發展，離不開現實，須因時制宜。香港的國際金融中心「門牌」還是可以繼續高掛，但實際上香港的發展策略，須因應國際形勢的急劇轉變，「降呢」與區內城市共融發展，此起彼落，以找到生存的平衡點。

東方產經專欄作者 帥哥

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