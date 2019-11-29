【即市分析】買指標股要識揀擇

東方產經專欄作者古勝：美國感恩節假期加上港股期指結算，昨日(28日)市場冇乜睇頭，恒指全日高低波幅唔大之餘，成交亦好靜，今日就係星期五，如無意外，睇怕都係偏淡居多。

先睇自身因素：阿里作為半新股，冇蟹貨拖累自然升得較易。其次，在美國上市的科技股一向係美股反覆向上的主要動力，加上在美上市的阿里近期動力亦轉強，咁在港上市的阿里都冇乜理由唔升。再者，上市冇幾日，恒生指數公司就急急表示，阿里符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，故將於12月9日把其納入恒生綜合指數(恒生綜合行業指數–資訊科技業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數)及恒生互聯網科技業指數，「特權」股份果然有料到！

外在因素方面，以前資金買科技股，就一定睇實隻騰訊，但現時多了隻阿里，無論從分散風險因素、還是前景較樂觀的考慮下，難免吸引部分資金從騰訊轉移至阿里身上。

策略上，阿里上市幾日已衝破200元關，已持貨者當然穩坐釣魚船，至於未入貨者亦毋須太心急，可分幾注逢低買入睇中線，始終要明白財不入急門之道理！

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