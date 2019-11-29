港股瀉逾500點　阿里首失200關　醫藥股沽壓重

港股跌幅擴至逾500點，恒生指數低見26,387點；國企指數跌逾230點，主板成交370億港元。

大型科網股全線回吐，阿里巴巴曾跌穿200元，低見199.2元，暫維持1.6%跌幅。騰訊跌逾2%；美團點評跌逾3%；小米集團跌0.8%。

醫藥股被拋售，石藥集團急瀉逾1成；中國生物製藥再跌逾4%。藥明生物跌逾3%；三生製藥挫逾6%。

其他重磅股方面，友邦保險及中國平安跌1.9%及2.3%；建設銀行跌2.2%；中國移動跌2%，至59.1元的十年新低；滙豐控股跌近1%

【10:04】港股挫逾400點 阿里跌穿200元 石藥沽壓重

港股在11月最後一個交易日顯著下挫，恒生指數跌幅擴至超過400點，至26,400點水平。國企指數跌近200點。

藍籌股全線下跌，石藥集團挫7.8%表現最差；中國生物製藥再跌2.2%。兩隻手機設備股亦受壓，舜宇光學及瑞聲科技跌3%及2%。

科網股無以為繼，阿里巴巴早段升上204.8元新高後回吐，暫跌逾2%失守200元關。騰訊跌1.5%；美團點評跌近2%。

其他重磅藍籌跟隨大市向下，友邦保險跌近2%，拖低恒指50點；建設銀行及中國平安跌1.8%；工商銀行跌1.5%；中國移動跌1.3%，失守60元，再創十年新低；滙豐控股跌1%。

【09:20】阿里靠穩 石藥挫逾7%

美股假期休市，道指期貨跌約50點；港股開市跌188點，恒生指數報26,705點。國企指數跌83點，報10,478點。

醫藥股輪流捱沽，石藥集團挫7.4%，報18.28港元，是表現最差藍籌，拖低恒指20點。中國生物製藥跌2%。

阿里巴巴及美團點評開市無起跌，分別報204元及106.5元。騰訊跌1.1%，報334.2元；小米集團升0.3%，報8.92元。

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