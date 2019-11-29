【專家點評】袁沛儀：消費向好　美元偏強

美國近期公布各類採購經理指數優於市場預期，而消費信心也回升，可見基本面前景趨向樂觀，支持聯儲局短線保持貨幣政策不變，美元中性偏強，料上望98.6。美股自10月起累計一定升幅，短線雖見調整，但幅度不多，市場避險情緒仍然偏低，料美元兌日圓上試109.50，美元兌瑞郎上望1.0020。

德國今日(29日)將公布失業率，市場料只見持平，另外歐元區今晚將公布通脹數據，投資者料只見小幅回升，因此估計歐元下行空間有限，1.0930有支持。

英國今日沒有重要經濟數據公布，焦點繼續在12月大選上，料保守黨仍能主導議會下，英鎊靠穩，多項技術指標均呈中性，估計短線繼續在1.2770與1.3010區間上落。

澳洲儲備銀行下周議息，雖然市場料今次維持利率不變，但基本面整體無明顯改善，料當局言論偏鴿，澳元下望0.6720。紐元相對消息淡靜，料只在100天線0.6420附近上落。加拿大銀行同樣下周議息，料無驚喜，不過油價反覆偏軟，加上美元偏強下，料美元兌加元上望1.3350。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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