【即市分析】內房股跑贏大市有原因…
2019年11月29日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：美國總統終於簽署《香港人權與民主法案》，昨日(28日)港股跌勢唔算太明顯，考慮到對一眾板塊的影響或者未有咁快浮現，所以選股方面都係以穩陣為主。見到部分一線內房股股價拾級而上，仲追唔追得過呢？(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )
首先，要明白內房主要業務在內地，收入受貿易戰直接影響本來唔大，但最慘係貿易戰發展卻間接影響人民幣匯價上落，而內房主要收入及資產皆以人民幣計價，故影響還是有的。
另一方面，若內地經濟增長進一步放緩，中央更「有需要」維穩內地樓市，以免引發金融系統性風險。故目前的情況係，貿易戰令中國經濟變得愈困難，當局維穩內房產業的誘因就更大。
策略上，市場風高浪急，都係睇番龍頭內房最穩陣，中國海外發展(00688)、碧桂園(02007)及華潤置地(01109)作為板塊內一線，往績市盈率分別約6.5倍、6倍及8.6倍，息率介乎3.3至5厘之間，從估值出發以前兩者較吸引。
此外，以圖論勢，從日線圖觀察，上述三者短線皆有發力向上迹象，惟後者中線仍以橫行反覆為主，反之前兩者皆從低位反彈，未來上升空間較大，值博率較高。
先睇中國海外股價，自8月在24元築底成功後反覆向上，下方支持位漸上移，股價近期已重上多條主要平均線，9日RSI為57，MACD牛叉持續，可伺機在25.8元水平收集，目標價29.5元，止蝕位25元。碧桂園走勢就仲靚仔，上升動力更強，股價自8月尾低位9.15元，反覆升至11月初高見11.72元，累升28%，同樣宜候低吸納，目標價12.3元，跌穿50日線約10.7元止蝕。
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