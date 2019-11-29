【即市分析】內房股跑贏大市有原因…

首先，要明白內房主要業務在內地，收入受貿易戰直接影響本來唔大，但最慘係貿易戰發展卻間接影響人民幣匯價上落，而內房主要收入及資產皆以人民幣計價，故影響還是有的。

另一方面，若內地經濟增長進一步放緩，中央更「有需要」維穩內地樓市，以免引發金融系統性風險。故目前的情況係，貿易戰令中國經濟變得愈困難，當局維穩內房產業的誘因就更大。

此外，以圖論勢，從日線圖觀察，上述三者短線皆有發力向上迹象，惟後者中線仍以橫行反覆為主，反之前兩者皆從低位反彈，未來上升空間較大，值博率較高。

先睇中國海外股價，自8月在24元築底成功後反覆向上，下方支持位漸上移，股價近期已重上多條主要平均線，9日RSI為57，MACD牛叉持續，可伺機在25.8元水平收集，目標價29.5元，止蝕位25元。碧桂園走勢就仲靚仔，上升動力更強，股價自8月尾低位9.15元，反覆升至11月初高見11.72元，累升28%，同樣宜候低吸納，目標價12.3元，跌穿50日線約10.7元止蝕。

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