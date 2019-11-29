港股格局：沈慶洪籲散戶提早收爐 明年再博過
2019年11月29日 10:03
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恒指周五早間跌近500點，跌穿26,400點。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，股市近日上上落落，在26,000點和27,000點中間拉鋸，主要是基於中美貿易戰的不明朗因素。由於美國總統特朗普近日簽署《香港人權及民主法案》，為中美貿易戰帶來更多不確定性，故大市出現較大反應。
他指出，美國原本計劃在12月中加徵中國出口至美國貨品的關稅，故預計這兩星期會出股市會有幾百點上落。若兩國元首在感恩節後面談，對市場而言屬利好消息，大市將會有幾百點升幅；但若傳出任何負面消息，大市可隨時再跌近千點。
由於現時股市升跌並非基於基本因素，而是與政治因素掛鈎，難以預測市場走勢。在如此不明朗的情況下，加上現已近年尾，他建議投資者保持審慎態度，多持現金，減低風險提早收爐，待明年看清形勢再作入市的部署。即使阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)等焦點股份出現跌幅，亦不建議投資者急於入市。
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