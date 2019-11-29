港股格局：沈慶洪籲散戶提早收爐　明年再博過

恒指周五早間跌近500點，跌穿26,400點。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，股市近日上上落落，在26,000點和27,000點中間拉鋸，主要是基於中美貿易戰的不明朗因素。由於美國總統特朗普近日簽署《香港人權及民主法案》，為中美貿易戰帶來更多不確定性，故大市出現較大反應。

他指出，美國原本計劃在12月中加徵中國出口至美國貨品的關稅，故預計這兩星期會出股市會有幾百點上落。若兩國元首在感恩節後面談，對市場而言屬利好消息，大市將會有幾百點升幅；但若傳出任何負面消息，大市可隨時再跌近千點。

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