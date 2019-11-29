差估署：細單位樓價走勢各異　新界區跑輸

據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，10月份兩類面積單位樓價跌幅同樣顯著。當中實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報320.6點，按月跌約1.48%。今年截至10月份仍累積上升約3.65%。

而實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數則報378.6點，較9月份下調約1.35%。今年首10個月則漲約4.61%。

此外，據該署臨時數據反映，10月各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價走勢各異，當中只有新界區樓價向下。

新界區細單位平均每方呎售價約13,602港元，按月跌約1.6%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約584萬元。

港島區細單位平均每方呎售價約16,681元，較9月上升約1.67%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約717萬。

九龍區同類單位平均呎價約14,741元，按月亦漲約0.25%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約633萬元。

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