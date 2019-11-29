德國擬收緊高科技行業投資者審查　被指針對中國

外媒報道，德國計劃對有意購買高科技行業企業股份的非歐洲投資者進行審查，外界普遍認為是針對有政府背景的中國投資者。

報道引述一份文件內容指出，上述措施為德國經濟部長阿爾特邁爾周五(29日)將宣布的新產業戰略的一部分。經濟部已經對一份相關法律進行了進一步修正，將擴大審查的可能性，並對何為關鍵技術作出明確定義。同時提到，如果外國投資影響到國家安全利益，政府必須能夠進行更嚴格地審查。

根據新規，人工智能、機器人、半導體、生物技術和量子技術等領域的投資者若所購股份達到或超過10%，則必須公開，並允許德國進行審查。過往，只有在關鍵基礎設施方面的投資，如能源、水、電信和國防才需進行審查。去年，政府將這些行業的投資門檻由25%下調至10%。

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