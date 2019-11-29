港股格局：梁偉源料恒指能守26000點關口
2019年11月29日 10:58
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恒指周五早間跌超過500點，跌至近26,300點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，周五開市後，港股一直下跌，完全沒有反彈跡象，有點令人意外。他認為，即使美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主法案》，但市場在周四並沒有大反應，故周五港股的跌幅應與法案無關。
他表示，目前港股在26,000點與27,500點之間徘徊，有信心能守住250天平均線。由於全球資金充裕，故相信香港股票市場不會一直走下坡。
至於投資者的部署，他建議他們先留意中美貿易談判的消息，例如中美兩國能否成功簽訂首階段協議、12月15日徵加關稅的安排會否撤回等，再決定應否繼續投資。即使阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)等焦點股份周五出現跌幅，他認為投資者不需急於，應留意中美關係的發展再作決定。
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