港股格局：梁偉源料恒指能守26000點關口

恒指周五早間跌超過500點，跌至近26,300點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，周五開市後，港股一直下跌，完全沒有反彈跡象，有點令人意外。他認為，即使美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主法案》，但市場在周四並沒有大反應，故周五港股的跌幅應與法案無關。

他表示，目前港股在26,000點與27,500點之間徘徊，有信心能守住250天平均線。由於全球資金充裕，故相信香港股票市場不會一直走下坡。

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